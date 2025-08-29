Meta тестує функцію, яка змінить звичний Threads: що відомо

Подробиці оновлення

Тепер до запису можна буде прикріпити окремий текстовий блок і оформити його за допомогою вбудованих інструментів. За словами розробників, новинка призначена для того, щоб ділитися глибшими думками, новинами, уривками з книг та іншим контентом.

Дослідник додатків Раду Онческу першим помітив функцію "текстове вкладення" у версії Threads для iOS і опублікував скріншот. У постах такий текст відображається в сірій рамці, після натискання на яку можна відкрити і перегорнути повний матеріал.

За задумом Meta, це допоможе залучити до платформи авторів і письменників, які раніше публікували статті на блогах або в розсилках. Також нововведення позбавляє від необхідності обхідних рішень, наприклад скріншотів заміток зі смартфона.

Функція дозволяє користувачам прикріплювати довший текст (фото: Roberto P. Nickson/@rpm)

У конкурента Threads - платформи X - уже є аналогічна можливість під назвою "Статті". Однак там функція доступна тільки підписникам Premium і дає змогу додавати зображення та відео. У Threads поки можна публікувати тільки текст, але в майбутньому підтримка мультимедіа не виключається.

Meta заявляє, що планує поступово відкривати доступ до нової функції більшій кількості користувачів.

Підтримка довгих текстів стала ще однією великою новацією Threads за останній рік - разом з особистими повідомленнями, інтеграцією з fediverse, кастомними стрічками та інструментами на базі ШІ.

Варто зазначити, що нещодавно Threads перевищила позначку в 400 млн активних користувачів на місяць лише через два роки після запуску. Для порівняння: X налічує понад 600 млн користувачів, згідно із заявами колишньої CEO Лінди Яккаріно.