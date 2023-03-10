Meta розробляє нову соціальну мережу, яка б могла конкурувати з Twitter

Meta вивчає можливість створення окремої соцмережі, де можна буде ділитися останньою інформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника компанії, яку приводить CNN.

"Ми вважаємо, що існує можливість для окремого простору, де творці контенту та громадські діячі зможуть ділитися своєчасною інформацією щодо своїх інтересів", - йдеться у коментарі.

Зазначається, що задумана соцмережа за концепцією схожа на мережу мікроблогів Twitter.

Планується, що ця платформа буде децентралізована, тобто користувачі зможуть створювати різні сервери або спільноти, кожне зі своїми власними правилами, а не одну центральну платформу.