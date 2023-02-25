Конкурент ChatGPT. Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск власної мовної моделі LLaMA, що базується на штучному інтелекті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Цукерберга у Facebook .

"Сьогодні ми випускаємо нову сучасну велику мовну модель під назвою LLaMA, яка допоможе дослідникам просувати свою роботу", - написав він.

За словами Цукерберга, мовна модель показала перспективу у генеруванні тексту, розмовах, узагальненні письмового матеріалу та складніших завдань, таких як вирішення математичних теорем або передбачення білкових структур.

"Meta віддана цій відкритій моделі досліджень, і ми надамо нашу нову модель доступній дослідницькій спільноті ІІ", - додав він.

При цьому в компанії попередили, що ще потрібні додаткові дослідження для усунення ризиків упередженості, токсичних коментарів та галюцинацій у великих мовних моделях.

Варто зазначити, що доступ до LLaMA буде надано на індивідуальній основі академічним дослідникам, урядовим та громадським організаціям, дослідним лабораторіям по всьому світу.