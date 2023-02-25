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Конкурент ChatGPT. Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta

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Субота 25 лютого 2023 08:44
Конкурент ChatGPT. Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta Фото: генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск власної мовної моделі LLaMA, що базується на штучному інтелекті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Цукерберга у Facebook.

"Сьогодні ми випускаємо нову сучасну велику мовну модель під назвою LLaMA, яка допоможе дослідникам просувати свою роботу", - написав він.

За словами Цукерберга, мовна модель показала перспективу у генеруванні тексту, розмовах, узагальненні письмового матеріалу та складніших завдань, таких як вирішення математичних теорем або передбачення білкових структур.

"Meta віддана цій відкритій моделі досліджень, і ми надамо нашу нову модель доступній дослідницькій спільноті ІІ", - додав він.

При цьому в компанії попередили, що ще потрібні додаткові дослідження для усунення ризиків упередженості, токсичних коментарів та галюцинацій у великих мовних моделях.

Варто зазначити, що доступ до LLaMA буде надано на індивідуальній основі академічним дослідникам, урядовим та громадським організаціям, дослідним лабораторіям по всьому світу.

Нагадаємо, тиждень тому чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI розблокували в Україні. Він володіє українською мовою.

Чат-бот ChatGPT був запущений для публічного використання у листопаді 2022 року і виявив здатність розповідати про все – від рецептів коктейлів до шкільних творів.

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Марк Цукерберг Meta Штучний інтелект
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