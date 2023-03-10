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Meta разрабатывает новую социальную сеть, которая могла бы конкурировать с Twitter

Фото: Meta разрабатывает новую социальную сеть (about.meta.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Meta изучает возможность создания отдельной соцсети, где можно будет делиться последней информацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя компании, которое приводит CNN.

"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией о своих интересах", - говорится в комментарии.

Отмечается, что задуманная соцсеть по концепции похожа на сеть микроблогов Twitter.

Планируется, что эта платформа будет децентрализована, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.

Напомним, что после того, как Илон Маск приобрел Twitter, в соцсети российская пропаганда начала распространяться почти без каких-либо ограничений из-за нехватки работников, занимающихся модерацией контента.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен отойти от руководства социальной сетью Twitter до конца 2023 года. Однако при условии, что ситуация у компании стабилизируется.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске собственной языковой модели LLaMA, основанной на искусственном интеллекте.

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