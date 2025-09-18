Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфон

Meta Ray-Ban Display

Окуляри виконані в стилі класичних Wayfarer і оснащені камерою, мікрофоном і динаміками. Основна особливість - міні-дисплей, вбудований у внутрішню частину правої лінзи. Він проектує зображення трохи нижче лінії погляду і може показувати текст, фото, відеодзвінки або навігацію.

При цьому екран видно тільки власнику, а індикатор на оправі повідомляє оточуючих про активну камеру.

Окуляри-дисплеї поставляються з удосконаленим браслетом, який розпізнає рухи вашої руки для дистанційного керування (фото: Meta)

Окуляри вперше показав гендиректор Meta Марк Цукерберг на презентації Meta Connect. За його словами, саме смарт-окуляри дають змогу ШІ "бачити і чути те саме, що і людина", а в майбутньому - генерувати фото і відео за запитом.

Meta Ray-Ban Display управляються голосом і торканнями дужок, а також поставляються з браслетом Neural Band. Він фіксує електричні імпульси м'язів передпліччя і дає змогу керувати інтерфейсом жестами - від свайпів і щипків до віртуальної хрестовини. Пізніше з'явиться функція "малювання в повітрі" пальцем.

Зображення проектується на нижню частину правого об'єктива (фото: Meta)

Окуляри синхронізуються з iPhone і Android через Bluetooth, підтримують WhatsApp, Messenger і Instagram. Вони можуть виводити субтитри або переклад у реальному часі, прокладати маршрут, керувати музикою, а вбудований екран використовуватися як видошукач камери. Робота від одного заряду - до 6 годин, зарядний футляр збільшує автономність до 30 годин.

Продажі Meta Ray-Ban Display у США стартують 30 вересня за ціною від 799 доларів, а на початку 2026 року вони з'являться в інших країнах світу.

Окуляри пропонуються з перехідними лінзами у двох розмірах оправи і двох кольорах, заснованих на класичному дизайні Ray-Ban Wayfarer (фото: Meta)

Oakley Meta Vanguard: спортивні смарт-окуляри без дисплея

Крім Ray-Ban, Meta показала спортивні окуляри Oakley Meta Vanguard. Вони не мають вбудованого дисплея, але оснащені камерою, мікрофонами і динаміками. За дизайном вони нагадують популярні моделі Oakley Radar і M-frame.

Окуляри розраховані на тренування: вони водонепроникні, важать 66 грамів, працюють до 9 годин і підтримують змінні лінзи та насадки для носа. Камера може автоматично записувати короткі відео при досягненні спортивних цілей - наприклад, при пробігу кілометра або досягненні певної швидкості.

Vanguard - це функціональні сонцезахисні окуляри, розроблені для спорту (фото: Meta)

Meta уклала партнерство з Garmin: окуляри зможуть отримувати дані з фітнес-годинників і велокомп'ютерів компанії - швидкість, темп, пульс або дистанцію.

Вартість Oakley Meta Vanguard складе 499 доларів, продажі почнуться 21 жовтня.

Також Meta випустила друге покоління Ray-Ban Meta AI без дисплея - з подвоєною автономністю і поліпшеною камерою. Ціна - 379 доларів.

Окуляри Vanguard підключаються до годинника Garmin для передавання даних у режимі реального часу (фото: Meta)