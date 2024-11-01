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Meta і Мінцифра знешкодили шахраїв, які вимагали гроші через Instagram

Фото: додаток Instagram (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Meta заблокувала шахрайські акаунти в Instagram після звернення Мінцифри. Шахраї вимагали гроші в українських блогерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він зазначив, що на гарячу лінію Мінцифри звернулися десятки українських блогерів, які постраждали від кібершахраїв.

Повідомляється, що шахраї погрожували заблокувати акаунти блогерів у соціальній мережі Instagram, якщо ті не нададуть їм певну суму грошей.

Федоров розповів, що Мінцифра оперативно звернулася до компанії Meta, і шахрайські акаунти були заблоковані.

Також він додав, що частину облікових записів блогерів уже відновили, а робота над відновленням решти акаунтів триває.

"Продовжуємо працювати з Meta, щоб викривати та знешкоджувати кібершахрайську діяльність", - заявив Федоров.

Окрім цього, він нагадав українцям, що вони мають повідомляти про випадки кіберзлочинів Мінцифру, надіславши відповідну інформацію на електронну адресу: kurakina@thedigital.gov.ua.

Раніше ми розповідали про те, що таке "скам" та як убезпечити себе від нього.

Окрім цього, українців попереджали про те, що наразі в Інтернеті шахраї поширюють різні схеми, спрямовані на вимагання грошей.

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