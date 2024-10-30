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Українців попереджають про шахраїв в інтернеті: як не стати їх жертвою

Україна, Середа 30 жовтня 2024 16:42
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Українців попереджають про шахраїв в інтернеті: як не стати їх жертвою Фото: поліція застерігає від фейкових посилань на виплати (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Шахраї поширюють у різних пабліках і соцмережах фейкові оголошення про оформлення фінансової допомоги для громадян під час війни. Однією з жертв такої шахрайської схеми став 66-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Чоловік побачив у соцмережі Facebook посилання про нібито допомогу від ООН і перейшов за ним. Йому запропонували ввести секретні паролі для карток, нібито для оформлення виплати.

Після цього "менеджер" зателефонував потерпілому та дізнався код підтвердження, який прийшов на телефон. Як наслідок, з рахунків чоловіка було знято 87 тисяч гривень.

Поліція розслідує цей випадок у межах кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та шукає причетних осіб.

Поліція нагадує громадянам:

Не надавайте стороннім особам персональні банківські дані або коди підтвердження, які надходять від онлайн-сервісів.

Офіційна інформація про можливість отримання фінансової допомоги завжди розміщується на офіційних ресурсах державних установ або міжнародних організацій.

Нагадаємо,що онлайн-шахрайство, або "скам", стало поширеним явищем, яке націлене на крадіжку коштів, персональних даних або навіть облікових записів.

Крім того, шахраї використовують фішингові посилання, які додають у email-листи, СМС-повідомлення чи у вебресурси, чий дизайн копіює відомі сайти, а їх адреси часто відрізняються від оригінальних лише кількома символами.

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