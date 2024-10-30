Як уникнути "скаму" в Інтернеті: основні види шахрайства та способи захисту

Онлайн-шахрайство, або "скам", стало поширеним явищем, яке націлене на крадіжку коштів, персональних даних або навіть облікових записів. Важливо розуміти, як розпізнати такі шахрайства та захистити себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію та МВС України .

Зазначається, що шахраї часто використовують різні психологічні прийоми, щоб спонукати людей відкрити шахрайські посилання та розкривати особисту інформацію.

Види "скаму" та як їх уникати:

Фішинг

Зловмисники надсилають повідомлення або електронні листи з фальшивими посиланнями на підроблені сайти, які вимагають дані для входу.

Як уникнути: ніколи не натискайте на підозрілі посилання та завжди перевіряйте відправника.

Псевдолотереї

Шахраї можуть повідомити про нібито виграш у фіктивній лотереї, але, щоб отримати "приз", потрібно надати особисті дані.

Як уникнути: пам’ятайте, що реальні компанії не запитують фінансові дані для видачі виграшу.

Інвестиційні афери.

Обіцяють швидкий дохід за вкладення в сумнівні проєкти. Насправді так звані "інвестиції" втрачаються, але обіцяного доходу взагалі не існує.

Як уникнути: перевіряйте компанію перед інвестиціями та ігноруйте надто привабливі обіцянки.

Шахрайські магазини

Невідомі продають товар, якого реально не існує. Покупці оплачують його, але не отримують замовлення.

Як уникнути: перевіряйте відгуки про продавця та обирайте перевірені платформи для покупок.

Як убезпечити себе від шахрайства?