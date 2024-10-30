Як уникнути "скаму" в Інтернеті: основні види шахрайства та способи захисту
Онлайн-шахрайство, або "скам", стало поширеним явищем, яке націлене на крадіжку коштів, персональних даних або навіть облікових записів. Важливо розуміти, як розпізнати такі шахрайства та захистити себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію та МВС України.
Зазначається, що шахраї часто використовують різні психологічні прийоми, щоб спонукати людей відкрити шахрайські посилання та розкривати особисту інформацію.
Види "скаму" та як їх уникати:
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Фішинг
Зловмисники надсилають повідомлення або електронні листи з фальшивими посиланнями на підроблені сайти, які вимагають дані для входу.
Як уникнути: ніколи не натискайте на підозрілі посилання та завжди перевіряйте відправника.
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Псевдолотереї
Шахраї можуть повідомити про нібито виграш у фіктивній лотереї, але, щоб отримати "приз", потрібно надати особисті дані.
Як уникнути: пам’ятайте, що реальні компанії не запитують фінансові дані для видачі виграшу.
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Інвестиційні афери.
Обіцяють швидкий дохід за вкладення в сумнівні проєкти. Насправді так звані "інвестиції" втрачаються, але обіцяного доходу взагалі не існує.
Як уникнути: перевіряйте компанію перед інвестиціями та ігноруйте надто привабливі обіцянки.
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Шахрайські магазини
Невідомі продають товар, якого реально не існує. Покупці оплачують його, але не отримують замовлення.
Як уникнути: перевіряйте відгуки про продавця та обирайте перевірені платформи для покупок.
Як убезпечити себе від шахрайства?
- Не надавайте особисті дані незнайомим особам.
- Перевіряйте відгуки та інформацію перед покупкою або інвестицією.
- Ігноруйте підозрілі повідомлення з незнайомих джерел.
- Використовуйте складні паролі та регулярно їх змінюйте.
- Встановіть антивірус та оновлюйте програмне забезпечення.
Раніше ми розповідали про те, що таке фішинг та як від нього себе убезпечити.
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