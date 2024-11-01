RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Meta и Минцифра обезвредили мошенников, требовавших деньги через Instagram

Фото: приложение Instagram (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Meta заблокировала мошеннические аккаунты в Instagram после обращения Минцифры. Мошенники требовали деньги у украинских блоггеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он отметил, что на горячую линию Минцифры обратились десятки украинских блоггеров, пострадавших от кибермошенников.

Сообщается, что мошенники угрожали заблокировать аккаунты блоггеров в социальной сети Instagram, если те не предоставят им определенную сумму денег.

Федоров рассказал, что Минцифра оперативно обратилась в компанию Meta, и мошеннические аккаунты были заблокированы.

Также он добавил, что часть учетных записей блоггеров уже возобновлена, а работа над восстановлением остальных аккаунтов продолжается.

"Продолжаем работать с Meta, чтобы разоблачать и обезвреживать кибермошенническую деятельность", - заявил Федоров.

Кроме этого, он напомнил украинцам, что они должны сообщать о случаях киберпреступлений Минцифра, отправив соответствующую информацию по электронному адресу: kurakina@thedigital.gov.ua.

Раньше мы рассказывали о том, что такое "скам" и как обезопасить себя от него.

Кроме этого, украинцев предупреждали о том, что в настоящее время в Интернете мошенники распространяют разные схемы, направленные на вымогание денег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
InstagramMetaМінцифра