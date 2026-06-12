Meta хоче обігнати CapCut: Edits вже аналізує Instagram і дає ідеї для Reels

ШІ-сценарист на базі метрик Instagram

Головною технологічною новинкою Edits став вбудований ШІ. Замість того, щоб використовувати сторонні чат-боти на кшталт ChatGPT для пошуку тем, автори контенту тепер можуть проводити брейнштормінг прямо всередині монтажної програми.

ШІ-асистент безпосередньо підключений до внутрішньої аналітики профілю в Instagram. Алгоритм вивчає графіки утримання глядачів (video-retention), динаміку переглядів та поведінку підписників, щоб точно пояснити користувачу, які саме моменти у відео змушують людей гортати стрічку далі, а які залучають найбільше уваги.

На основі цих даних робот сам пропонує готові ідеї для майбутніх роликів та підбирає під них аудіотреки, що зараз перебувають на піку трендів. Таким інструментом Meta намагається утримати блогерів у своїй екосистемі, конкуруючи з аналогічними ШІ-панелями Inspiration у YouTube Studio та алгоритмами TikTok.

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Вихід на великі екрани та синхронізація процесів

Досі додаток Edits існував виключно у мобільних версіях для iOS та Android. Запуск повноцінної десктопної версії для настільних комп’ютерів покликаний задовольнити потреби авторів, які працюють зі складним, багатошаровим монтажем.

Розробники зазначають, що великий монітор дає змогу точніше контролювати часову шкалу (timeline), працювати з колірною корекцією та складною анімацією.

У Meta реалізували безшовну хмарну синхронізацію: творець контенту може почати нарізку кадрів на смартфоні в дорозі, а завершити детальне зведення та накладання ефектів уже на комп’ютері без втрати прогресу чи потреби пересилати важкі файли.

Таке рішення дозволить техногіганту прямо конкурувати на ринку ПК-софту з CapCut, який вже давно впровадив десктопний клієнт.

Beta-тести

Частина нових функцій стала доступною для всіх користувачів уже зараз. В Edits з’явилася спеціальна вкладка Beta, де розробники викладатимуть експериментальні інструменти монтажу на ранніх стадіях створення, щоб збирати прямі відгуки від ком’юніті та пришвидшити оновлення програми.

Також оновився аналітичний блок додатка. Тепер користувачі бачать детальну демографію своєї аудиторії та точні часові графіки пікової активності глядачів протягом доби.

Додатково з’явилися функція пошуку тем у стрічці натхнення (Inspiration feed) та інструмент для створення кількох варіантів одного й того самого ролика. Це дозволяє проводити закриті спліт-тести, оцінюючи різні обкладинки чи заготовки відео перед фінальною публікацією.

Хоча точна кількість користувачів Edits не розголошується, ролики, змонтовані у цьому додатку, за даним Meta, мають на 10 відсотків вищий показник збережень та на 2 відсотки частіше репостяться іншими користувачами.

Наразі ШІ-помічник перебуває на стадії закритого тестування, а версія для ПК стане доступною для всіх охочих найближчим часом.