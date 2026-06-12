Meta хочет обогнать CapCut: Edits уже анализирует Instagram и дает идеи для Reels

ИИ-сценарист на базе метрик Instagram

Главной технологической новинкой Edits стал встроенный ИИ. Вместо того, чтобы использовать сторонние чат-боты вроде ChatGPT для поиска тем, авторы контента теперь могут проводить брейншторминг прямо внутри монтажной программы.

ИИ-ассистент напрямую подключен к внутренней аналитике профиля в Instagram. Алгоритм изучает графики удержания зрителей (video-retention), динамику просмотров и поведение подписчиков, чтобы точно объяснить пользователю, какие именно моменты в видео заставляют людей листать ленту дальше, а какие привлекают больше всего внимания.

На основе этих данных робот сам предлагает готовые идеи для будущих роликов и подбирает под них аудиотреки, которые сейчас находятся на пике трендов. Таким инструментом Meta пытается удержать блогеров в своей экосистеме, конкурируя с аналогичными ИИ-панелями Inspiration в YouTube Studio и алгоритмами TikTok.

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Выход на большие экраны и синхронизация процессов

До сих пор приложение Edits существовало исключительно в мобильных версиях для iOS и Android. Запуск полноценной десктопной версии для настольных компьютеров призван удовлетворить потребности авторов, которые работают со сложным, многослойным монтажом.

Разработчики отмечают, что большой монитор позволяет точнее контролировать временную шкалу (timeline), работать с цветовой коррекцией и сложной анимацией.

В Meta реализовали бесшовную облачную синхронизацию: создатель контента может начать нарезку кадров на смартфоне в дороге, а завершить детальное сведение и наложение эффектов уже на компьютере без потери прогресса или необходимости пересылать тяжелые файлы.

Такое решение позволит техногиганту прямо конкурировать на рынке ПК-софта с CapCut, который уже давно внедрил десктопный клиент.

Beta-тесты

Часть новых функций стала доступной для всех пользователей уже сейчас. В Edits появилась специальная вкладка Beta, где разработчики будут выкладывать экспериментальные инструменты монтажа на ранних стадиях создания, чтобы собирать прямые отзывы от комьюнити и ускорить обновление программы.

Также обновился аналитический блок приложения. Теперь пользователи видят подробную демографию своей аудитории и точные временные графики пиковой активности зрителей в течение суток.

Дополнительно появились функция поиска тем в ленте вдохновения (Inspiration feed) и инструмент для создания нескольких вариантов одного и того же ролика. Это позволяет проводить закрытые сплит-тесты, оценивая различные обложки или заготовки видео перед финальной публикацией.

Хотя точное количество пользователей Edits не разглашается, ролики, смонтированные в этом приложении, по данным Meta, имеют на 10 процентов выше показатель сохранений и на 2 процента чаще репостятся другими пользователями.

Сейчас ИИ-помощник находится на стадии закрытого тестирования, а версия для ПК станет доступной для всех желающих в ближайшее время.