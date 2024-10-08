Мета ЄС – поставити Україну у становище для вигідних мирних переговорів, – віце-президент ЄК

На засіданні Європейської ради 17-18 жовтня буде розглянуто останні події у відносинах з Україною. ЄС має намір залишатися на боці Києва стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради ЄС.

Шефчович наголосив на важливості якнайшвидшого досягнення угоди щодо пропозиції про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі до 35 мільярдів євро.

"Необхідно, щоб кошти було виділено до кінця цього року, щоб забезпечити Україні необхідний фіскальний простір", - заявив він, нагадуючи про обіцянку, дану G7 у червні.

Віце-президент Єврокомісії також відзначив зусилля з підготовки України до майбутньої зими.

"Разом із нашими партнерами ми ремонтуємо, перепідключаємо і стабілізуємо енергопостачання України", - повідомив Шефчович.

У рамках зимового плану для України вже виділено 160 мільйонів євро, що доповнює раніше надані 2 мільярди євро на енергетичну безпеку країни.

Він додав, що мета ЄС залишається незмінною - "поставити Україну в становище, що дає змогу вести переговори про мир на вигідних умовах, і допомогти їй на шляху до повноправного членства в Європейському союзі".