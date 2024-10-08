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Цель ЕС - поставить Украину в положение для выгодных мирных переговоров, - вице-президент ЕК

Вторник 08 октября 2024 12:29
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Цель ЕС - поставить Украину в положение для выгодных мирных переговоров, - вице-президент ЕК Фото: вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На заседании Европейского совета 17-18 октября будут рассмотрены последние события в отношениях с Украиной. ЕС намерен оставаться на стороне Киева столько, сколько потребуется.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета ЕС.

Шефчович подчеркнул важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро.

"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство", - заявил он, напоминая об обещании, данном G7 в июне.

Вице-президент Еврокомиссии также отметил усилия по подготовке Украины к предстоящей зиме.

"Вместе с нашими партнерами мы ремонтируем, переподключаем и стабилизируем энергоснабжение Украины", - сообщил Шефчович.

В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.

Он добавил, что цель ЕС остается прежней - "поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском союзе".

Помощь Украине в обход Венгрии

Венгрия уже несколько месяцев блокирует финансирование военной помощи Украине на сумму 6,5 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира. Это связано с опасениями Будапешта, что средства, внесенные в фонд, будут направлены на поддержку Украины.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать решение о выделении 6,5 миллиарда евро, пока Украина не возобновит транзит российской нефти "Лукойл".

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