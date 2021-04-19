Месяц жертв: в США в очередной раз произошла стрельба с погибшими

Жителям города приказали не выходить из домов. Тем временем на месте инцидента - много автомобилей полиции и скорой помощи.

Правоохранители предупреждают, что в городе до сих пор работает "активный стрелок".

Это уже не первая стрельба в Техасе за последние несколько дней дня. Накануне в городе Сан-Антонио, Техас, мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, после чего открыл стрельбу. В результате его застрелил полицейский.

Днями ранее в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

6 апреля в американском штате Мэриленд произошла стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли три человека, включая стрелка.

В целом за последний месяц в США произошло около полусотни случаев массовой стрельбы, где погибли люди.