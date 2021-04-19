Месяц жертв: в США в очередной раз произошла стрельба с погибшими
В американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли трое людей.
Об этом сообщает местная полиция.
Правоохранители предупреждают, что в городе до сих пор работает "активный стрелок".
Жителям города приказали не выходить из домов. Тем временем на месте инцидента - много автомобилей полиции и скорой помощи.
Lots of you know I live in this area. We just received a second text alert, saying the situation is ongoing and dangerous. This was the scene around noon. I have been sheltered in place since. https://t.co/FBPaeHe5r3 pic.twitter.com/SZxql0fX0w— Meg Bonacorsi (@megbonacorsi) April 18, 2021
Это уже не первая стрельба в Техасе за последние несколько дней дня. Накануне в городе Сан-Антонио, Техас, мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, после чего открыл стрельбу. В результате его застрелил полицейский.
Днями ранее в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.
9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.
6 апреля в американском штате Мэриленд произошла стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли три человека, включая стрелка.
В целом за последний месяц в США произошло около полусотни случаев массовой стрельбы, где погибли люди.