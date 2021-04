Месяц жертв: в США в очередной раз произошла стрельба с погибшими

Правоохранители предупреждают, что в городе до сих пор работает "активный стрелок".

Жителям города приказали не выходить из домов. Тем временем на месте инцидента - много автомобилей полиции и скорой помощи.

Lots of you know I live in this area. We just received a second text alert, saying the situation is ongoing and dangerous. This was the scene around noon. I have been sheltered in place since. https://t.co/FBPaeHe5r3 pic.twitter.com/SZxql0fX0w