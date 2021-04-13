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В школе в США произошла стрельба: есть погибший и раненые

Новина українською → США, Вторник 13 апреля 2021 03:01
В школе в США произошла стрельба: есть погибший и раненые Фото: учеников отпустили домой (Jeff J Mitchell/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом сообщает CNN.

Стрельба произошла в понедельник днем в школе Остин-Ист-Магнет. Изначально сообщалось о нескольких пострадавших от огнестрельных ранений.

"Один человек погиб, офицер полиции получил ранение в результате стрельбы, которая произошла в понедельник в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси",- говорится в сообщении.

Правоохранители заблокировали доступ к школе. Затем служба местного шерифа сообщила, что угрозы для общественности нет, учеников отправили домой.

По данным abc News, правоохранители прибыли в школу по вызову о мужчине, который "возможно имел при себе оружие". Когда полицейские приблизились к подозреваемому, раздались выстрелы.

Мужчину задержали на месте происшествия. Расследование продолжается.

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