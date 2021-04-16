В США полицейский застрелил открывшего стрельбу мужчину

В городе Сан-Антонио, Техас, мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, после чего открыл стрельбу. В результате его застрелил полицейский.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени.

Выйдя из машины водитель начал стрелять, но никто не пострадал. По словам главы городской полиции, у злоумышленника было много боеприпасов.



В нападавшего выстрелил один из полицейских, работавших в аэропорту. От полученных ранений стрелок скончался в больнице.



МакМанус сообщил, что правоохранители и ранее сталкивалась с нападавшим. Тогда у него фиксировали проблемы с психикой.



На днях в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

Также 9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.