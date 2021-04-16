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В США полицейский застрелил открывшего стрельбу мужчину

Новина українською → США, Пятница 16 апреля 2021 06:21
В США полицейский застрелил открывшего стрельбу мужчину Фото: мужчина открыл стрельбу в аэропорту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В городе Сан-Антонио, Техас, мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, после чего открыл стрельбу. В результате его застрелил полицейский.

Об этом сообщает KSAT со ссылкой на заявление главы департамента городской полиции Уильяма МакМануса.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени.

Выйдя из машины водитель начал стрелять, но никто не пострадал. По словам главы городской полиции, у злоумышленника было много боеприпасов.

В нападавшего выстрелил один из полицейских, работавших в аэропорту. От полученных ранений стрелок скончался в больнице.

МакМанус сообщил, что правоохранители и ранее сталкивалась с нападавшим. Тогда у него фиксировали проблемы с психикой.

На днях в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

Также 9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

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