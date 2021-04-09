ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США мужчина открыл стрельбу на предприятии

Новина українською → США, Пятница 09 апреля 2021 06:49
В США мужчина открыл стрельбу на предприятии Фото: место происшествия (Associated Press)
Автор: Наталья Скороход

В США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.

В больнице сообщили, что двое из пяти человек, получивших ранения на предприятии, были госпитализированы в критическом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Во время погони преступник ранил военнослужащего штата, который был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

Примерно через два часа после нападения подозреваемый был арестован в Бедиасе.

По словам властей, следователи все еще пытаются выяснить мотивы нападения.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал применение оружия эпидемией и международным позором. В стране будут принимать меры по ужесточению свободной продажи оружия.

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Соединенные Штаты Америки Стрельба
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину