В США мужчина открыл стрельбу на предприятии

В США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.

В больнице сообщили, что двое из пяти человек, получивших ранения на предприятии, были госпитализированы в критическом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Во время погони преступник ранил военнослужащего штата, который был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

Примерно через два часа после нападения подозреваемый был арестован в Бедиасе.