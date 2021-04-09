В США мужчина открыл стрельбу на предприятии
В США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press.
Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.
В больнице сообщили, что двое из пяти человек, получивших ранения на предприятии, были госпитализированы в критическом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
Во время погони преступник ранил военнослужащего штата, который был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.
Примерно через два часа после нападения подозреваемый был арестован в Бедиасе.
По словам властей, следователи все еще пытаются выяснить мотивы нападения.
Напомним, что президент США Джо Байден назвал применение оружия эпидемией и международным позором. В стране будут принимать меры по ужесточению свободной продажи оружия.
Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.