В Крыму в июне зафиксировали 21 судно-нарушитель, - МинВОТ

Все суда были под флагом Российской Федерации

В течение июня в портах оккупированного Крыма зафиксировано 21 грузовое судно-нарушитель. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ).

"С 1 по 30 июня в порты оккупированного Крыма зафиксировано заход 21 грузового судна-нарушителя. Все суда были под флагом Российской Федерации. В общем, этими судами совершено 70 мероприятий в порты Севастополя и Керчи", - говорится в сообщении.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 14 судов под другими флагами, в частности, России.

В ведомстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров Украины от 30 апреля 2014 года.

Напомним, с 1 по 31 мая в порты оккупированного Крыма зафиксировали заход 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров.