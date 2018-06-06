В Крыму в мае зафиксировали 16 судов-нарушителей, - МинВОТ

Все суда были под флагом Российской Федерации

С 1 по 31 мая в порты оккупированного Крыма зафиксировали заход 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Как отмечено, все суда были под флагом Российской Федерации. Всего этими судами осуществлено 54 захода в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, которые используются для стоянки, зафиксировано 15 судов под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и Островов Кука.

Так,порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р.

Отметим, заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, является нарушением норм международного права.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания украинского рыболовецкого судна в Крыму. О задержании украинского судна в Крыму стало известно 4 мая 2018 года.