У Криму в червні зафіксували 21 судно-порушник, - МінТОТ

Всі судна були під прапором Російської Федерації

Протягом червня в портах окупованого Криму зафіксовано 21 вантажне судно-порушник. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінВОТ).

"З 1 по 30 червня в порти окупованого Криму зафіксовано заходження 21 вантажного судна-порушника. Всі судна були під прапором Російської Федерації. Загалом, цими судами здійснено 70 заходів у порти Севастополя та Керчі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, використовуваних для стоянки, зафіксовано 14 суден під іншими прапорами, зокрема, Росії.

У відомстві нагадали, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 квітня 2014 року.

Нагадаємо, з 1 по 31 травня в порти окупованого Криму зафіксували захід 16 вантажних суден-порушників і танкерів.