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За месяц долг ОПЗ за балансировку газа увеличился на 500 млн гривен

НовостиЭнергетика    31.05.2018 - 12:58
Фото: ОПЗ (twitter.com/utg_ua)
Фото: ОПЗ (twitter.com/utg_ua)

В апреле долг увеличился на 500 млн гривен

Долг ОАО "Одесский припортовый завод" за балансировку газа увеличился на 500 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" в Twitter.

"После очередной попытки запуска ОПЗ - долг за балансировку газа увеличился на 500 млн гривен в апреле. В то же время, нам стало известно о загрузке карбамида в объеме 50 тыс. тонн на сухогруз для отправки за границу. Призываем правоохранителей обратить внимание на ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, что долг ОПЗ перед DF Group, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз" и другими контрагентами достиг 7,2 млрд гривен.

"ОПЗ, наверное, пойдет на приватизацию вторым. Для этого мы сейчас вместе с Кабинетом министром и с теми советниками, которых мы привлекаем, ищем пути реструктуризации долговых обязательств этого предприятия. Долг завода на данный момент перед DF Group, НАК "Нафтогазом" и другими контрагентами составляет около 7,2 миллиарда гривен", - отметил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

Долг ОПЗ перед DF Group, "Нафтогазом" и другими контрагентами достиг 7,2 млрд гривен Правительственная комиссия в среду рассмотрит возможность реструктуризации долгов ОПЗ
Теги публикации: Укртрансгаз, ОПЗ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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