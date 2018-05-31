За місяць борг ОПЗ за балансування газу збільшився на 500 млн гривень

У квітні борг збільшився на 500 млн гривень

Борг ВАТ "Одеський припортовий завод" за балансування газу збільшився на 500 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу" в Twitter.

"Після чергової спроби запуску ОПЗ - борг за балансування газу збільшився на 500 млн гривень у квітні. У той же час, нам стало відомо про завантаження карбаміду в обсязі 50 тис. тонн на суховантаж для відправки за кордон. Закликаємо правоохоронців звернути увагу на ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що борг ОПЗ перед DF Group, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз" і іншими контрагентами досяг 7,2 млрд гривень.

"ОПЗ, напевно, піде на приватизацію другим. Для цього ми зараз разом з Кабінетом міністром і з тими радниками, яких ми залучаємо, шукаємо шляхи реструктуризації боргових зобов'язань цього підприємства. Борг заводу на даний момент перед DF Group, НАК "Нафтогазом" та іншими контрагентами складає близько 7,2 мільярда гривень", - зазначив в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров.