Местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова неизвестно

Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов не прибывали в СИЗО Лефортово. Об этом рассказал сын Дудки Илья Каверников, передает Крым.Реалии.

По словам Каверникова, в СИЗО Лефортово ему сообщили, что политзаключенные еще не пребывали. Также неизвестно о местонахождении Дудки и Бессарабова и адвокату украинских политзаключенных.

"Где он (Владимир Дудка - ред.) сейчас, как его здоровье и есть ли у него лекарства, я не знаю. На прошлой неделе я пытался узнать, прибыл ли отец в СИЗО Лефортово, однако там сказали, что его еще нет", - сообщил сын Дудки.

Ранее сообщалось, что 25 сентября Дудку и Бессарабова эпатировали из Крыма в Москву, где 15 октября Верховный суд России должен рассмотреть апелляцию на приговор по делу украинских политзаключенных. 4 апреля Дудка и Бессарабов были приговорены к 14 годам лишения свободы и штрафам в 350 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.

В начале сентября сообщалось, что Владимиру Дудке не оказывают надлежащую медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. По сообщению адвоката, у политзаключенного язва желудка и проблемы в области урологии, однако медицинская помощь не оказывается должным образом.