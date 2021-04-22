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Местонахождение Чауса на данный момент неизвестно, - Венедиктова

Автор: РБК-Украина

Где находится после похищения в Молдове украинский судья Николай Чаус на данный момент неизвестно. В Генпрокуратуре пока не заведено уголовное дело о его пропаже.

Об этом в эфире передачи "Право на власть" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Где находится господин Чалый на сегодняшний день, мне как генеральному прокурору, неизвестно. Если у нас будет зарегистрировано уголовное дело по этому вопросу, то органы досудового расследования будут с этим разбираться", - сказала она.

Венедиктова отметила, что сегодня есть дело в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и до экстрадиции Чауса оставались считанные дни. "Поэтому это комментировать должно НАБУ, поскольку это будет их оценочное суждение", - добавила генпрокурор.

Напомним, 3 апреля в Кишиневе похитили Чауса после того, как Молдова окончательно отказала ему в политическом убежище. По данным МВД Молдовы, его похитили украинские граждане, соответственно, Чаус якобы может находить на территории Украины. При этом украинские ведомства не подтверждают такую информацию.

Таким образом, о судьбе Чауса ничего неизвестно уже почти две недели.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Украина запрашивала экстрадицию Чауса, поскольку он подозревается в коррупции и взяточничестве.

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