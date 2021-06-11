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Место встречи Зеленского и Путина не обсуждается, - МИД

Автор: Дмитрий Кузнецов

Место встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент не обсуждается. Идут переговоры о темах, которые планируется рассмотреть.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Сейчас место встречи президентов Зеленского и Путина не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что организовать встречу Зеленского и Путина очень сложно. Однако, добавил министр, если украинская сторона увидит, что на этом саммите можно будет прекратить войну на Донбассе, то к его организации будет приложено максимум усилий.

Комментируя возможность встречи Зеленского с представителями "ДНР" и "ЛНР", Кулеба заявил: "Президент не будет встречаться непонятно с кем".

Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. Однако позже стало известно, что переговоры президентов Украины и России хотят провести в нейтральной стране.

Отметим, 9 июня Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским. Российский лидер также рассказал, что Украина предлагала обсудить во время встречи с Зеленским.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

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