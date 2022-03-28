Место встречи - Стамбул. Что известно о переговорах Украины и РФ

Переговоры начнутся завтра

Представитель от Украины Давид Арахамия сообщил дату встречи делегаций. Так, украино-российские переговоры могут начаться 29 марта с 10 утра. Как он пояснил, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.

Что говорят у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммита президета РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи делегаций в Стамбуле не будет. Ранее о встрече Зеленского и Путина высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной. Лидеры могут встретиться, по его словам, "как только будет ясность в решении ключевых вопросов по Донбассу, демилитаризации и денацификации Украины".

Дата встречи

Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает, что переговоры Украины и России в Стамбуле начнутся вечером 28 марта. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сегодня в Стамбуле вряд ли начнутся, это может произойти завтра.

Встреча в Стамбуле

27 марта участник переговоров от Украины Давид Арахамия анонсировал встречу делегаций в Турции 28-30 марта. Позже стало известно, что в ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовал с президентом России Владимиром Путиным место встречи - Стамбул.