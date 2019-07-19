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Место голосования сменили более 3 тыс. жителей аннексированного Крыма

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 20:25
Место голосования сменили более 3 тыс. жителей аннексированного Крыма
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большая часть жителей Крыма сменили место голосования на Киев

Более трех тысяч жителей аннексированого Крыма сменили свое место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии". 

По данным Государственного реестра избирателей Украины, по состоянию на пятницу, 19 июля, место голосования сменили 2526 жителей Автономной Республики Крым и 672 жителя Севастополя.

Отмечается, что больше всего крымчан и севастопольцев намерены проголосовать в Киеве (859 и 204 соответственно).

Ранее РБК-Украина сообщало, что избирательные бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду уже доставлены на 14 тысяч избирательных участков в Украине. Однако, по словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, цифра постоянно меняется. 

Напомним, Центризбирком передал участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Так, на заседании 15 июля ЦИК передал бюллетени через представителя Министерства иностранных дел Украины - начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Добавим, гражданская сеть "Опора" прогнозирует, что подсчет голосов на выборах в Раду затянется.

 

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