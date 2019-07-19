Місце голосування змінили понад 3 тис. жителів анексованого Криму

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Велика частина жителів Криму змінили місце голосування на Київ

Більше трьох тисяч жителів аннексированого Криму змінили своє місце голосування для участі у позачергових вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалии".

За даними Державного реєстру виборців України, станом на п'ятницю, 19 липня, змінили місце голосування 2526 жителів Автономної Республіки Крим та 672 жителя Севастополя.

Наголошується, що найбільше кримчан і севастопольців мають намір проголосувати в Києві (859 і 204 відповідно).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що виборчі бюлетені для голосування на позачергових виборах у Верховну раду вже доставлені на 14 тисяч виборчих дільниць в Україні. Однак, за словами глави ЦВК Тетяни Сліпачук, цифра постійно змінюється.

Нагадаємо, Центрвиборчком передав дільничним виборчим комісіям (ОВК) закордонних виборчих дільниць бюлетені для голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Так, на засіданні 15 липня ЦВК передав бюлетені через представника Міністерства закордонних справ України - начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча.

Додамо, громадянська мережа "Опора" прогнозує, що підрахунок голосів на виборах у Раду затягнеться.