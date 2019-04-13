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Місце голосування змінили вже понад 200 тисяч громадян

Новини » Вибори 2019    13.04.2019 - 12:53
Місце голосування змінили вже понад 200 тисяч громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість виборців змінивших місце голосування складає 201189

Станом на сьогодні, 13 квітня, кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування на виборах 2019 складає вже 201 189. Про це свідчать дані з Державного реєстру виборців

Слід зазначити, що з АРК Крим на місто Київ виборчу адресу змінили 1082 громадянина. На Київську область - 391 особа, на Херсонську область - 275. 

Також з Донецької області на  місто Київ змінили виборчу адресу - 8398 осіб, у Харківській області голосуватимуть  3530 осіб, а у Київській області з Донецької голосуватимуть - 4149.

Окрім того, з Луганської області на місто Київ змінили виборчу адресу 4147 українців, на Київську область - 2103 осіб, на Харківську - 3211, і на Дніпропетровську - 1417 громадян.

Раніше повідомлялося, що понад 150 тисяч українців змінили місце голосування, щоб мати можливість зробити свій вибір у другому турі виборів президента України. 

РБК-Україна писало, що Комітет виборців України (КВУ) закликав виборців не зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів, який має відбутися 21 квітня. У КВУ нагадали, що змінити місце голосування можна лише до 15 квітня. Звернення подається не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування на відповідних виборах.

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