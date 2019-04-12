Место голосования изменили более 150 тыс. избирателей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В первом туре место голосования изменили 300 тыс. людей

По состоянию на 12 апреля место голосования на выборах 2019 изменили 156 тыс. 618 украинцев. Такие данные указаны на официальном сайте Государственного реестра избирателей Украины.

Так, 7 апреля этим правом воспользовались 9 тысяч человек, 8 апреля - почти 38 тысяч, 9 апреля - более 33 тысяч, 10 апреля - более 36 тысяч, 11 апреля - более 40 тысяч избирателей.

Отмечается, что больше всего избирателей изменили место голосования на Киев - 27 520, Киевскую область - 16 263, в Харьковскую область - 11 635, Одесскую область - 10 095. Кроме того, 2 735 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч украинцев изменили место голосования, чтобы иметь возможность сделать свой выбор во втором туре выборов президента Украины.

РБК-Украина писало, что Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов, который должен состояться 21 апреля. В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля. Обращение подается не позднее чем за 5 дней до дня голосования на соответствующих выборах.

Перед первым туром более 300 тыс. граждан изменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей есть всего неделя.