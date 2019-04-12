Місце голосування вже змінили понад 150 тис. виборців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У першому турі місце голосування змінили 300 тис. людей

Станом на 12 квітня місце голосування на виборах 2019 змінили 156 тис. 618 українців. Такі дані вказані на офіційному сайті Державного реєстру виборців України.

Так, 7 квітня цим правом скористалися 9 тисяч людей, 8 квітня - майже 38 тисяч, 9 квітня - понад 33 тисяч, 10 квітня - понад 36 тисяч, 11 квітня - більше 40 тисяч виборців.

Зазначається, що найбільше виборців змінили місце голосування на Київ - 27 520, Київську область - 16 263, у Харківську область - 11 635, Одеську область - 10 095. Окрім того, 2 735 жителів окупованого Криму змінили місце голосування.

Раніше повідомлялося, що понад 100 тисяч українців змінили місце голосування, щоб мати можливість зробити свій вибір у другому турі виборів президента України.

РБК-Україна писало, що Комітет виборців України (КВУ) закликав виборцівне зволікати зі зміною місця голосування перед другим туром виборів, який має відбутися 21 квітня. У КВУ нагадали, що змінити місце голосування можна лише до 15 квітня. Звернення подається не пізніше ніж за 5 днів до дня голосування на відповідних виборах.

Перед першим туром понад 300 тис. громадян змінили місце голосування. Тоді виборці мали три місяці для подання відповідних заяв. Перед другим туром у виборців є лише тиждень.