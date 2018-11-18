В местных выборах примут участие 47 партий, - ЦИК

Фото: ЦИК (Униан)

Местные выборы пройдут 23 декабря 2018 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение включить сведения о 47 политических партиях в список партий, которые намерены участвовать в местных выборах 23 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Указано, что по состоянию на 17 ноября в ЦИК поступили документы от 47 политпартий, которые приняли решение об участии их местных организаций в первых и дополнительных местных выборах 23 декабря 2018 года. При этом документы, поданные 46 партиями, соответствуют требованиям, установленным частью первой статьи 36 закона Украины "О местных выборах".

"Политической партией "Нові обличчя" 17 ноября, вопреки требованиям части первой статьи 36 закона "О местных выборах", не представлена в комиссию копия устава партии, которая должна быть заверена центральным органом исполнительной власти после объявления Центральной избирательной комиссией 12 октября 2018 года начала избирательного процесса", - говорится в сообщении.

После обсуждения комиссия включила сведения о 47 политических партиях в перечень с пометкой о невыполнении политической партией "Нові обличчя" части первой статьи 36 закона, и обнародовала его на своем официальном сайте.

Напомним, ранее ЦИК предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов.