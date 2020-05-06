На місцевих виборах планують урізати бюджет держвитрат на рекламу

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ці гроші планується зекономити на друк бюлетенів та зарплати членів комісій

На місцевих виборах планують урізати бюджет державних витрат на рекламу. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зекономлені гроші передбачається витратити на друк бюлетенів та зарплати членів комісій.

"Також у пакеті політичних змін є тимчасові, які зараз обговорюються. Вони дозволять за ті фінансові можливості, які є у країні провести вибори. Наприклад, зменшення видатків на інформування, на рекламу, наприклад. Тому що зараз за рахунок бюджету дуже багато робиться виходів на обласному телебаченні, виходи в обласній пресі. Все це можна зменшити, щоб зекономити гроші на те, на що вони мають піти на виборах: на друк бюлетенів, на зарплати членів комісій", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, ВР підготує пакет змін до виборчого законодавства перед місцевими виборами. За словами першого заступника голови фракції СН, процес підготовки змін почнеться наступного тижня.

Як писало РБК-Україна, Корнієнко запевнив, що переносити місцеві вибори в Україні не будуть. Так, вибори відбудуться 25 жовтня.