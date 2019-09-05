ru
ua

Из местных судов в ВАКС будет передано более 3 тыс. дел

Новости » Политика   

НАБУ заканчивало досудебное расследование только по 190 делам

В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) передатуть более 3 тыс. дел, которые находятся на рассмотрении местных судов. Об этом заявила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Танасевич, ВАКС получит свыше 3 тыс. уголовных производств, которые сейчас находятся в местных судах. Она добавила, что только по 190 производствам досудебное расследование заканчивало Национальное антикоррупционное бюро.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года мы начинаем нашу деятельность. К компетенции ВАКС отнесены 22 составы преступления с тем условием, что они совершаются специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тысяч гривен. С местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых только 190 дел - те, по которым досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП", - заявила Танасевич.

Напомним, что в четверг, 5 сентября, в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд. Рассмотрение дел Высшим антикоррупционным судом начнется в кратчайший технически возможный срок.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Украинский во время церемонии запуска ВАКС заявил, что работе антикоррупционного суда помогут на законодательном уровне. Также Зеленский отметил, что общество имеет большие ожидания от работы Высшего антикоррупционного суда.

Раде предлагают отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме
Читать все новости