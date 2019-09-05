З місцевих судів до ВАКС буде передано понад 3 тис. справ 

До Вищого антикорупційного суду (ВАКС) передатуть понад 3 тисячі справ, які перебувають на розгляді місцевих судів. Про це заявила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Танасевич, ВАКС отримає понад 3 тис. кримінальних проваджень, які наразі перебувають у місцевих судах. Вона додала, що лише по 190 провадженням досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро.

"Сьогодні, 5 вересня 2019 року ми розпочинаємо нашу діяльність. До компетенції ВАКС віднесені 22 склади злочини за тією умовою, що вони вчинені спеціальним субєктом, та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. З місцевих загальних судів до ВАКС повинно надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 справ - ті, по яким досудове розслідування закінчувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП", - заявила Танасевич.

Нагадаємо, що у четвер, 5 вересня, в Україні почав роботу Вищий антикорупційний суд. Розгляд справ Вищим антикорупційним судом почнеться в найкоротший технічно можливий термін.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Український під час церемонії запуску ВАКС заявив, що роботі антикорупційного суду допоможуть на законодавчому рівні. Також Зеленський наголосив, що суспільство має великі очікування від роботи Вищого антикорупційного суду.