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Местные выборы в Украине пройдут осенью, - Разумков

Новости » Политика     23.01.2020 - 15:56
Местные выборы в Украине пройдут осенью, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

"Слуга народа" отказались от проведения досрочных местных выборов

Партия "Слуга народа" отказалась от идеи проведения досрочных местных выборов в Украину. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время визита в Одессу, передает "Думская".

По его словам, местные выборы в Украине состоятся в установленный законом срок - 31 октября 2020 года. При этом до дня голосования украинское правительство планирует завершить начатую децентрализацию, что позволит местным властям получить больше возможностей для преобразований.

"Время у нас есть, поэтому, думаю, мы успеем", - сказал Разумков.

Ранее РБК-Украина писало, что новый Избирательный кодекс, подписанный президентом Владимиром Зеленским в декабре, повысил размер залогов для кандидатов и партий на выборах всех уровней. Согласно кодексу залог вырос почти в 40 раз.

Также сообщалось, что результат голосования Верховной радой по закону о децентрализации власти не повлияет на сроки проведения местных выборов. По словам первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, закон о децентрализации могут не принять в целом до октября и не успеть подготовиться к проведению местных выборов по новому законодательству.

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Новости Украины Дмитрий РазумковМестные выборы
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