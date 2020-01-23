Місцеві вибори в Україні пройдуть восени, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

"Слуга народу" відмовилися від проведення дострокових місцевих виборів

Партія "Слуга народу" відмовилася від ідеї проведення дострокових місцевих виборів в Україну. Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков під час візиту в Одесу, передає "Думская".

За його словами, місцеві вибори в Україні відбудуться у встановлений законом термін - 31 жовтня 2020 року. При цьому до дня голосування український уряд планує завершити розпочату децентралізацію, що дозволить місцевій владі отримати більше можливостей для перетворень.

"Час у нас є, тому, думаю, ми встигнемо", - сказав Разумков.

Раніше РБК-Україна писало, що новий Виборчий кодекс, підписаний президентом Володимиром Зеленським у грудні, підвищив розмір застави для кандидатів і партій на виборах всіх рівнів. Згідно з кодексом заставу виріс майже в 40 разів.

Також повідомлялося, що результат голосування Верховною радою за закону про децентралізацію влади не вплине на терміни проведення місцевих виборів. За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, закон про децентралізацію можуть не прийняти в цілому до жовтня і не встигнути підготуватися до проведення місцевих виборів за новим законодавством.