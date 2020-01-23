ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Місцеві вибори в Україні пройдуть восени, - Разумков

Новини » Політика     23.01.2020 - 15:56
Місцеві вибори в Україні пройдуть восени, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

"Слуга народу" відмовилися від проведення дострокових місцевих виборів

Партія "Слуга народу" відмовилася від ідеї проведення дострокових місцевих виборів в Україну. Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков під час візиту в Одесу, передає "Думская".

За його словами, місцеві вибори в Україні відбудуться у встановлений законом термін - 31 жовтня 2020 року. При цьому до дня голосування український уряд планує завершити розпочату децентралізацію, що дозволить місцевій владі отримати більше можливостей для перетворень.

"Час у нас є, тому, думаю, ми встигнемо", - сказав Разумков.

Раніше РБК-Україна писало, що новий Виборчий кодекс, підписаний президентом Володимиром Зеленським у грудні, підвищив розмір застави для кандидатів і партій на виборах всіх рівнів. Згідно з кодексом заставу виріс майже в 40 разів.

Також повідомлялося, що результат голосування Верховною радою за закону про децентралізацію влади не вплине на терміни проведення місцевих виборів. За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, закон про децентралізацію можуть не прийняти в цілому до жовтня і не встигнути підготуватися до проведення місцевих виборів за новим законодавством.

Разумков пояснив турборежимом порушення регламенту Ради Разумков розповів, що перший віце-спікер отримує більшу зарплату, ніж він
Новини України Дмитро РазумковМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся