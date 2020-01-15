Залог для кандидатов на местных выборах возрос почти в 40 раз

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Это произошло в связи с новой формулой расчета в Избирательном кодексе

Новый Избирательный кодекс, подписанный президентом Владимиром Зеленским в декабре, повысил размер залогов для кандидатов и партий на выборах всех уровней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЧЕСНО".

В частности, предусматривается изменение формулы расчета, которая увеличивает размер залога ровно в 10 раз (4 минимальные заработные платы на каждые 10 тысяч избирателей; предыдущая формула это же количество зарплат на каждые 100 тысяч избирателей);

Эта формула актуальна для:

кандидатов в городские головы в областных центрах и городах с количеством избирателей 90 тысяч и более;

для партий, которые будут регистрировать свои списки областных советов, городских советов в областных центрах (в т.ч. столицы) и городах с количеством избирателей 90 тысяч и больше.

Увеличение размера залогов должно стать подтверждением серьезности намерений кандидатов, а также защитой от кандидатов-клонов, которые используются для оттягивания голосов от основного кандидата или для распределения мест в избирательных комиссиях.

Расчеты на основе формулы из Избирательного кодекса Украины свидетельствуют, что размер залога для кандидата в мэры облцентра или большого города от 90 тысяч избирателей будет составлять минимум 170 тысяч гривен (Ужгород).

Рекордной будет залог для кандидатов в городские головы Киева - свыше 4 миллионов гривен. Эта сумма выше, чем для кандидата в президента, которая также увеличилась с 2,5 до 3 миллионов гривен.

Также отмечается, что под такие критерии подпадает 30 городов Украины без учета оккупированных территорий.

Напомним, 28 декабря президент Владимир Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. Он предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, за него проголосовали 330 нардепов.