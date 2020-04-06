Местные выборы должны состояться, - Корниенко

На данный момент нет предпосылок к тому, чтобы местные выборы в Украине, назначенные на осень, не состоялись. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

Комментируя возможность переноса выборов из-за эпидемиологической ситуации в стране, Корниенко отметил, что выборы по Конституции должны пройти 25 октября, о их проведении огласят в середине лета, а карантин в Украине пока что продлили только до конца апреля.

Что касается сокращения субвенции на местные выборы с 2,155 млрд до 1 млрд гривен, Корниенко считает, что этих денег на проведение выборов будет достаточно.

"Если резюмировать, выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне", - сказал Корниенко.

Нардеп также рассказал, что на предстоящих выборах "Слуга народа" будет выдвигать не только новые лица, но и окажет поддержку местным "опытным управленцам".

"Как видно по новому правительству - мы уже пересмотрели политику "только новых лиц". На местном уровне мы также будем сотрудничать с теми командами и депутатами, которые себя хорошо проявили. В частности - на низовом уровне", - рассказал Корниенко.

В "СН" считают, что мэров крупнейших украинских городов по влиянию можно сравнить с лидерами партий или фракций в парламенте. Также особое внимание в партии уделят действующим местным депутатам на низовом уровне.

"Пока что речь шла о том, чтобы включать в списки 10-15% действующих депутатов в областные и городские советы. Я думаю, что такая идея сохранится. Также идет речь о том, чтобы делать некоторые рокировки: чтобы депутаты от облсовета пробовали себя в горсовете от "Слуги народа" и наоборот", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали механизм отбора кандидатов на местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что "Слуга народа" внедрит электронный реестр членов партии для предотвращения регистрации фейковых кандидатов на местных выборах