Местные выборы 2020 состоятся при условии объединения общин на всей территории Украины, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко призвал стимулировать присоединение общин к городам областного значения

В Украине в 2020 году должны состояться местные выборы при условии образования объединенных территориальных общин (ОТО) на всей территории государства. Об этом сказал президент Петр Порошенко в ходе выступления на Совете регионального развития, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу главы государства.

По словам президента, для достижения этой цели нужно максимально стимулировать присоединение территориальных общин, в том числе к городам областного значения. А Верховная рада, в свою очередь, должна принять соответствующий законопроект "О принципах административно-территориального устройства".

"Мы должны видеть горизонты реформы (децентрализации - ред.). 2020 год - ключевой. В 2020 году местные выборы должны состояться уже при условии покрытия всей территории Украины объединенными территориальными общинами. Времени осталось немного", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что в 2019 году должны быть сформированы все перспективные планы областей с полным покрытием ОТО всей территории Украины.

"В 2020 году мы должны принять административное решение об объединении общин, которые за четыре года не нашли ни желания, ни стремления, ни сил объединиться. От того, что кто-то не сможет к 2020 году обеспечить объединение, не должны страдать люди. Почему они должны жить в более худших условиях, чем те, кто находится в ОТО? Мы четыре года не давили, только бюджетно поощряли. Но никто не может действовать вопреки интересам общества, интересам людей", - подчеркнул Порошенко.

Сегодня на добровольной основе уже создано 865 ОТО, что охватывает уже 24% населения и 37% от общей площади Украины.

"Они сейчас получили совсем другую, в разы и на порядки более прочную финансовую базу. При этом в 99 районах умудрились не создать ни одной объединенной общины. Хочу здесь подчеркнуть - это абсолютно неприемлемо",- резюмировал Порошенко.

Напомним, по словам первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, изменения в Конституцию Украины в части закрепления децентрализации могут быть приняты Верховной радой восьмого созыва за две сессии.

Добавим, премьер-министр Гройсман Владимир Гройсман заявил, что направит представление президенту об увольнении глав районных государственных администраций, которые мешают процессу децентрализации.