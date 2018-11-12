Парламент зможе закріпити децентралізацію у Конституції за дві сесії, - нардеп

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Зміни до Конституції зафіксують децентралізацію як частину євроінтеграції

Зміни до Конституції України в частині закріплення децентралізації можуть бути ухвалені Верховною радою восьмого скликання за дві сесії. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що повністю підтримує необхідність закріплення у Конституції України змін, які зафіксують децентралізацію як частину євроінтеграції.

"Я хочу сказати, що повністю підтримую позицію президента і голови уряду щодо необхідності закріплення у Конституції України змін, які зафіксують децентралізацію як частину євроінтеграції. Ми очікуємо на ці зміни. Я переконана, що нинішній склад українського парламенту, який ще рік має успішно працювати, зможе впоратися за дві сесії з цим важливим завданням", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду в Раді заявив, що в частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни. Прем'єр сподівається на підтримку парламенту в цьому питанні. За його словами, в Україні є загроза продовження процесу децентралізації.

РБК-Україна також повідомляло, що Гройсман направить подання президенту Петру Порошенко про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.