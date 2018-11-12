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Парламент зможе закріпити децентралізацію у Конституції за дві сесії, - нардеп

Новини » Політика    12.11.2018 - 12:48
Парламент зможе закріпити децентралізацію у Конституції за дві сесії, - нардеп
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Зміни до Конституції зафіксують децентралізацію як частину євроінтеграції

Зміни до Конституції України в частині закріплення децентралізації можуть бути ухвалені  Верховною радою восьмого скликання за дві сесії. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що повністю підтримує необхідність закріплення у Конституції України змін, які зафіксують децентралізацію як частину євроінтеграції.

"Я хочу сказати, що повністю підтримую позицію президента і голови уряду щодо необхідності закріплення у Конституції України змін, які зафіксують децентралізацію як частину євроінтеграції. Ми очікуємо на ці зміни. Я переконана, що нинішній склад українського парламенту, який ще рік має успішно працювати, зможе впоратися за дві сесії з цим важливим завданням", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду в Раді заявив, що в частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни. Прем'єр сподівається на підтримку парламенту в цьому питанні. За його словами, в Україні є загроза продовження процесу децентралізації.

РБК-Україна також повідомляло, що Гройсман направить подання президенту Петру Порошенко про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.

Порошенко доручив регіональним лідерам розробити плани перспективного розвитку територій Гройсман запропонує Порошенку звільнити голів РДА за блокування децентралізації
Новини України Ірина ГеращенкоКонституциядецентралізація
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