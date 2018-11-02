ЦВК повідомила про початок виборчого процесу в ОТГ 3 листопада

Фото: ЦВК (УНІАН)

До 5 грудня тервиборчкоми мають затвердити текст виборчого бюлетеня

В Україні в суботу, 3 листопада, розпочинається виборчий процес перших місцевих виборів у 123 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомили РБК-Україна у Центральній виборчій комісії (ЦВК).

Вибори депутатів, які призначені на 23 грудня 2018 року, відбудуться у 15 міських, 21 селищних, 87 сільських ОТГ в 21 області України. До складу цих громад увійшли 511 місцевих рад (міських - 15, селищних - 25, сільських - 471).

"Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 685 тисяч виборців", - повідомили у ЦВК.

Загальна сума, передбачена на підготовку і проведення виборів, становить 31 млн 51 тис. 500 гривень.

Комісія під час засідання 19 жовтня затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів. Відповідно до плану:

- До 10 листопада включно районні виборчі комісії повинні утворити сільські, селищні, міські виборчі комісії (ТВК) та сформувати їх склад.

- До 14 листопада включно ТВК мають утворити територіальні, одномандатні виборчі округи для проведення перших місцевих виборів, кількість яких має становити 2 562 виборчих округи.

- До 12 листопада включно громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані в установленому законом порядку, можуть звернутися до ЦВК з клопотаннями про дозвіл мати офіційних спостерігачів на перших місцевих виборах.

- 3-17 листопада включно партії мають подати до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії (після початку виборчого процесу, але не пізніш як за тридцять пʼять днів до дня голосування).

- 19 листопада розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

- До 28 листопада включно триватиме подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

- До 29 листопада включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

- До 5 грудня включно ТВК повинні затвердити текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі.

- До 17 грудня включно ЦВК повинна прийняти рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.

- До 17 грудня включно ТВК повинні забезпечити виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України тимчасово скасувала місцеві вибори в двох ОТГ через загрозу терактів в Добропільському районі Донецької області. На сьогодні у цих районах неможливе дотримання безпечного виборчого процесу.

Раніше заступник голови ЦВК Євген Радченко розповів про підготовку ЦВК до протидії можливим кіберзагрозам під час проведення президентських і парламентських виборів в Україні в 2019 році.