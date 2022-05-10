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Местного депутата подозревают в сотрудничестве с россиянами во время оккупации Тростянца, - СБУ

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Сумская область, Вторник 10 мая 2022 17:04
Местного депутата подозревают в сотрудничестве с россиянами во время оккупации Тростянца, - СБУ В Сумской области задержали депутата (facebook.com/ssu.sumy)
Автор: Татьяна Самарук

В Сумской области СБУ задержала депутата районного совета по подозрению в государственной измене. В частности, во время временной оккупации Тростянца он активно помогал врагу и призывал граждан переходить на сторону захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Сумской области.

Сообщается, чиновник по собственной инициативе наладил контакт с офицерами вооруженных сил РФ и предложил свою помощь и содействие.

Также злоумышленник обеспечивал врага продуктами питания и предметами первой необходимости, бесперебойным энергоснабжением к местам дислокации, помогал ориентироваться на местности, а также распространял через интернет призывы по поддержанию действий оккупантов.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 111 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Местного депутата подозревают в сотрудничестве с россиянами во время оккупации Тростянца, - СБУ

В Сумской области задержали депутата, который сам предложил помощь россиянам (facebook.com/ssu.sumy)

Ранее мы сообщали, что во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам.

Также мы писали, что во Львове СБУ задержала четырех мужчин, которые выложили в соцсети кадры ракетных ударов.

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