ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Місцевого депутата підозрюють у співпраці з росіянами під час окупації Тростянця, - СБУ

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 10 травня 2022 17:04
Місцевого депутата підозрюють у співпраці з росіянами під час окупації Тростянця, - СБУ У Сумській області затримали депутата (facebook.com/ssu.sumy)
Автор: Тетяна Самарук

У Сумській області СБУ затримала депутата районної ради за підозрою у державній зраді. Зокрема, під час тимчасової окупації Тростянця він активно допомагав ворогу та закликав громадян переходити на бік загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Сумській області.

Повідомляється, посадовець за власної ініціативи налагодив контакт з офіцерами збройних сил РФ та запропонував свою допомогу та сприяння.

Також зловмисник забезпечував ворога продуктами харчування та предметами першої необхідності, безперебійним енергопостачанням до місць дислокації, допомагав орієнтуватись на місцевості, а також поширював через інтернет заклики щодо підтримання дій окупантів.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Місцевого депутата підозрюють у співпраці з росіянами під час окупації Тростянця, - СБУ

У Сумській області затримали депутата, який сам запропонував допомогу росіянам (facebook.com/ssu.sumy)

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам.

Також ми писали, що у Львові СБУ затримала чотирьох чоловіків, які виклали у соцмережі кадри ракетних ударів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Сумская область
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки