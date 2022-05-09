ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове СБУ задержала четырех мужчин, которые выложили в соцсети кадры ракетных ударов

Новина українською →
Львов, Понедельник 09 мая 2022 15:38
Во Львове СБУ задержала четырех мужчин, которые выложили в соцсети кадры ракетных ударов СБУ задержала мужчин, которые выложили в соцсети кадры ракетных ударов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины задержала во Львове четырех мужчин, которые сняли и выложили в соцсети кадры ракетных ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ во Львовской области.

Местные жители сняли на телефон кадры прилетов ракет, которые РФ выпустила по городу 3 мая. В частности, тогда ракеты попали в три электрические подстанции Львова. Видео мужчины выложили на Telegram-каналах.

"Я стал свидетелем ракетного удара по Львову 3 мая. Я снял видео на свой телефон и сбросил в один из Telegram-каналов. После этого это видео разошлось по всем соцсетям. Я очень каюсь и обещаю больше этого не делать", - говорит один из задержанных.

Сообщается, что сейчас мужчины находятся в фильтрационных пунктах СБУ и признались в содеянном.

Также СБУ напоминает, что снимать или фотографировать моменты падения или попадания ракет запрещено. Эти действия могут помочь врагу корректировать огонь. За съем оборонных объектов, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам.

Также мы писали, что в Одессе СБУ задержала блогеров, которые выложили в сеть детали ракетных ударов РФ по городу.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Львов
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта