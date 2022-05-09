Во Львове СБУ задержала четырех мужчин, которые выложили в соцсети кадры ракетных ударов
Служба безопасности Украины задержала во Львове четырех мужчин, которые сняли и выложили в соцсети кадры ракетных ударов по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ во Львовской области.
Местные жители сняли на телефон кадры прилетов ракет, которые РФ выпустила по городу 3 мая. В частности, тогда ракеты попали в три электрические подстанции Львова. Видео мужчины выложили на Telegram-каналах.
"Я стал свидетелем ракетного удара по Львову 3 мая. Я снял видео на свой телефон и сбросил в один из Telegram-каналов. После этого это видео разошлось по всем соцсетям. Я очень каюсь и обещаю больше этого не делать", - говорит один из задержанных.
Сообщается, что сейчас мужчины находятся в фильтрационных пунктах СБУ и признались в содеянном.
Также СБУ напоминает, что снимать или фотографировать моменты падения или попадания ракет запрещено. Эти действия могут помочь врагу корректировать огонь. За съем оборонных объектов, предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области СБУ задержала россиянина, который помогал оккупантам.
Также мы писали, что в Одессе СБУ задержала блогеров, которые выложили в сеть детали ракетных ударов РФ по городу.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!