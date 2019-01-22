Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры незаконно поставляли газ в Сирию

Фото: пожар на танкерах (kerch fm 2)

В МинВОТ указали, что указанные суда заходили ранее в закрытые порты оккупированного Крыма

Два газовых танкера, которые загорелись в Черном море в районе Керченского пролива 21 января 2019, ранее были замечены в незаконных поставках газа в Сирию. Об этом сообщает РБК-Украина соссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Как уточнили в министерстве, по данным Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда VENICE и MAESTRO были задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию с 2016 года.

"Указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий", - сообщили в министерстве.

Напомним, что 21 января вблизи входа в Керченский пролив в Черном море загорелись два судна под флагом Танзании. По предварительным данным, на борту одного из кораблей произошел взрыв с последующим возгоранием. Затем огонь перекинулся на другое судно. В результате пожара на танкерах погибли 11 человек.