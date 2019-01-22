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На місці пожежі на кораблях в Чорному морі припинили рятувальну операцію

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 08:52
На місці пожежі на кораблях в Чорному морі припинили рятувальну операцію
Фото: пожежа на танкері (kerch fm 2)

Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти

Російські рятувальники перестали шукати тих, що могли вижити, на місці пожежі на кораблі в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що операцію з рятувальної перевели в статус пошукової. Також повідомляється, що зниклими безвісти вважаються 10 осіб. Крім того, у Федеральному агентстві морського і річкового транспорту Росії додали, що пожежа на судах триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що число загиблих в результаті вибуху і пожежі на суднах біля Керченської протоки зросло до 11 осіб. Напередодні ввечері судна "Кандій" і "Маестро", які йшли під прапорами Танзанії, загорілися, перебуваючи на стоянці в нейтральних водах в районі Керченської протоки. Всього на обох кораблях перебували понад 30 громадян Туреччини та Індії.

Зазначимо, за останніми даними, вдалося врятувати 12 осіб. Врятованих моряків, а також тіла загиблих планують доставити до окупованої Керчі. За версією російської сторони, моряки могли порушити техніку безпеки при передачі палива на інше судно, в результаті чого стався вибух.

 

Опубліковано відео пожежі суден у Керченській протоці
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