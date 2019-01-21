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Число погибших из-за пожара на суднах возле Керченского пролива возросло

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 20:43
Число погибших из-за пожара на суднах возле Керченского пролива возросло
Фото: место пожара (kerch fm 2)

Возможной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности

Число погибших в результате взрыва и пожара на суднах возле Керченского пролива возросло до 11. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Отметим, что возможной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при передаче топлива на другое судно. 

"Основная версия - нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар произошел на бортах судна "Кандий" и судна "Маэстро". На первом - находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту второго судна находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Сообщается, что сейчас идет спасательная операция.

Ранее РБК-Украина сообщало о 10 погибших

Сообщается, что сейчас идет спасательная операция.

"Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января в Китае нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном, после чего загорелся. Зарегистрированный в Панаме танкер следовал из Ирана в Южную Корею.

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