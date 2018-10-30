ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 08:37
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Останки погибших в авиакатастрофе направят на анализ ДНК

На месте крушения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии обнаружили останки 10 погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Сообщается, что обнаруженные останки направят на анализ ДНК. Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что в том числе были обнаружены останки ребенка. Кроме того, на месте катастрофы также нашли личные вещи пассажиров.

Напомним, вчера индонезийские власти заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Всего на борту находились 189 человек, в том числе около 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. Отметим, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа.

Самолет авиакомпании Lion Air, который следовал из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение через 13 минут после взлета. Перевозчик заявлял о полной исправности лайнера, позже появилась информация о том, что ранее у самолета были неполадки, но их своевременно устранили. Эта авиакатастрофа стала первой для самолетов поколения MAX, которые только недавно начали поставляться авиакомпаниям.

 

Водолазы возобновили поиски на месте крушения индонезийского Boeing 737 На месте крушения Boeing обнаружили шесть тел
Новости Украины крушениеИндонезияСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь