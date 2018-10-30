На месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших

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Останки погибших в авиакатастрофе направят на анализ ДНК

На месте крушения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии обнаружили останки 10 погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Сообщается, что обнаруженные останки направят на анализ ДНК. Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что в том числе были обнаружены останки ребенка. Кроме того, на месте катастрофы также нашли личные вещи пассажиров.

Напомним, вчера индонезийские власти заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Всего на борту находились 189 человек, в том числе около 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. Отметим, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа.

Самолет авиакомпании Lion Air, который следовал из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение через 13 минут после взлета. Перевозчик заявлял о полной исправности лайнера, позже появилась информация о том, что ранее у самолета были неполадки, но их своевременно устранили. Эта авиакатастрофа стала первой для самолетов поколения MAX, которые только недавно начали поставляться авиакомпаниям.