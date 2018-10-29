Авиакатастрофа в Индонезии стала первой для Boeing нового поколения

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Ранее не было зафиксировано каких-либо инцидентов с Boeing 737 поколения MAX

Авиакатастрофа в Индонезии 29 октября, в результате которой разбился Boeing 737 MAX 8, стала первой для самолетов этого поколения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что крушение самолета Boeing 737 MAX 8 возле побережья острова Ява стало первым для самолетов этого поколения. MAX различных версий только в прошлом году начали поставляться авиаперевозчикам.

Отметим, по данным сайта b737.org.uk, который отслеживает инциденты с самолетами Boeing 737, до катастрофы в Индонезии каких-либо происшествий с участием поколения MAX не было зафиксировано.

Boeing 737 MAX по своим характеристикам превосходит Boeing 737 серии Next-Generation. MAX отличается низким расходом топлива (меньше на 14%), сокращением сопротивления, вредных выбросов и шумового следа.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дипломаты проверяют наличие граждан Украины на борту самолета, который разбился у берегов Индонезии.

По данным местных властей, лайнер пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Экипаж самолета запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт вылета. На борту находились 189 человек.